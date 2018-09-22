Лучший футболист ЧМ-2018 Модрич получил 8 месяцев тюрьмы условно

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения условно за налоговые махинации в Испании, сообщает El Mundo.

По данным издания, хорватский хавбек пошёл на сделку с испанскими прокурорами и признал вину в двух пунктах дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф размере € 60 тыс. Ранее хорватский футболист уже выплатил компенсацию в размере € 1,2 млн.

Недавно хорват заявил, что не планирует покидать мадридский клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний футболист может перейти в "Интер". В минувшее летнее трансферное окно "Интер" уже хотел заполучить Модрича, однако хавбек в итоге остался в "Реале".