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Лучший футболист ЧМ-2018 Модрич получил 8 месяцев тюрьмы условно

Лука Модрич
13:09 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лидер Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получил 8 месяцев тюрьмы условно за налоговые махинации в Испании.

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил наказание в виде восьми месяцев тюремного заключения условно за налоговые махинации в Испании, сообщает El Mundo.

По данным издания, хорватский хавбек пошёл на сделку с испанскими прокурорами и признал вину в двух пунктах дела о налоговом мошенничестве. Отмечается, что Модрич может заменить условное наказание на штраф размере € 60 тыс. Ранее хорватский футболист уже выплатил компенсацию в размере € 1,2 млн.

Недавно хорват заявил, что не планирует покидать мадридский клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний футболист может перейти в "Интер". В минувшее летнее трансферное окно "Интер" уже хотел заполучить Модрича, однако хавбек в итоге остался в "Реале".

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Новости спорта, Лука Модрич, Новости футбола, Примера, Сборная Хорватии, ФК Реал, Футбол.
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