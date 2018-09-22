Аргентинский форвард Шахтера получил предложение играть за сборную Украины

Форвард "Шахтера", аргентинец Густаво Бланко Лещук, который на правах аренды выступает за "Малагу", рассказал о предложении играть за национальную сборную Украины. Об этом сообщает AS.

"Мне предложили играть за сборную Украины. Пока мы на таком этапе. Да, такая возможность есть, но у меня нет украинского паспорта. Но я могу его получить. Если так случится, я смогу играть за Украину в матчах чемпионата Европы. Язык? Придется еще подучить, но я уже его знаю", - сказал Бланко Лещук.

Добавим, что Бланко Лещук имеет украинские корни. Его прадед, Филимон, родился в Украине, но в 1939 году переехал в Аргентину.

В этом сезоне Бланко Лещук провел за "Малагу" 5 матчей, забил 2 мяча.