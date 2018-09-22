Ливерпуль возглавил чемпионат Англии

Хозяева поля уничтожили Святых еще в первом тайме, решив вопрос о победителе матча. На 10-й минуте защитник гостей Уэсли Худт срезал мяч в свои ворота после прострела Джердана Шачири, который проводил первый матч в стартовом составе Ливерпуля в АПЛ.

Красные продолжили атаковать и на 21-й минуте Жоэль Матип выпрыгнул выше всех после подачи углового от Шачири и головой вколотил мяч в ворота Алекса Маккарти.

Все вопросы о победителе матча отпали на третьей добавленной минуте первого тайма. Мощнейший удар Джердана Шачири со штрафного «потащила» перекладина, но первым на добивании оказался Мохамед Салах, который с метра переправил мяч в ворота.

Ливерпуль набрал максимальные 18 очков после шести туров и переместился на первую строчку турнирной таблицы. Саутгемптон с пятью очками в активе находится на 14-м месте.