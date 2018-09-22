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Ливерпуль возглавил чемпионат Англии

Ливерпуль
19:16 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Ливерпуль уверенно переиграл Саутгемптон со счетом 3:0 в матче 6-го тура АПЛ.

Хозяева поля уничтожили Святых еще в первом тайме, решив вопрос о победителе матча. На 10-й минуте защитник гостей Уэсли Худт срезал мяч в свои ворота после прострела Джердана Шачири, который проводил первый матч в стартовом составе Ливерпуля в АПЛ.

Красные продолжили атаковать и на 21-й минуте Жоэль Матип выпрыгнул выше всех после подачи углового от Шачири и головой вколотил мяч в ворота Алекса Маккарти.

Все вопросы о победителе матча отпали на третьей добавленной минуте первого тайма. Мощнейший удар Джердана Шачири со штрафного «потащила» перекладина, но первым на добивании оказался Мохамед Салах, который с метра переправил мяч в ворота.

Ливерпуль набрал максимальные 18 очков после шести туров и переместился на первую строчку турнирной таблицы. Саутгемптон с пятью очками в активе находится на 14-м месте.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Ливерпуль.
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