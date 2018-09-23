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Пиварич - о возможном уходе Хацкевича из Динамо

Йосип Пиварич
08:24 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич рассказал о своем видении причин неудачных выступлений команды.

Он считает, что у Динамо начались проблемы с психологией после непопадания в Лигу чемпионов, и отметил, что у команди всегда есть проблемы после перерывов на матчи сборных. Пиварич также подчеркнул, что игроки команды тоже несут ответственность за неудачные результаты, а не только главный тренер.

"Мы хорошо начали сезон и у нас было огромное желание попасть в Лигу чемпионов. Все время об этом думаешь и к этому готовишься. Но, к сожалению, Аякс был сильнее, и мы психологически сникли.

Еще Динамо всегда тяжело играет после матчей сборных. Но нам указали на наши ошибки, теперь мы попробуем это исправить и в ближайших матчах доказать, что это просто была черная полоса.

Кстати, в прошлом году у нас тоже была похожая полоса неудач. Нам нужно побеждать во всех матчах в чемпионате Украины и Лиге Европы до следующего перерыва на игры сборных в октябре, чтобы после этого спокойно поехать в сборные, вернуться, и дальше продолжать достигать необходимых результатов с Динамо.

Слухи об отставке Хацкевича? Когда у команды плохие результаты, то прежде всего виноваты мы, игроки, и мы берем эту вину на себя. Если ходят слухи о возможном увольнении тренера, то сами игроки в этом виноваты", – сказал Пиварич

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Йосип Пиварич, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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