Ярмоленко поделился ожиданиями от игры против Челси в АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о победе над «Эвертоном» и поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Конечно, я очень очень счастлив, что забил эти голы, потому что это был важный момент в моей жизни – отметиться забитыми мячами в Англии и получить три очка.

Было очень приятно выиграть на прошлой неделе, все улыбались, чего не было раньше. Мы должны забыть ту встречу сейчас, всегда приятно помнить что-то хорошее. Мы должны думать о следующем матче теперь.

На нужно продолжать улучшать свою игру и слушать тренера, ведь мы играли как одна команда против «Эвертона», это принесло успех. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Должны работать еще усерднее, чтобы поднять «Вест Хэм» выше в турнирной таблице.

Конечно, «Челси» – хорошая команда с некоторыми прекрасными исполнителями, но мы их не боимся. Мы будем играть на домашнем стадионе, поэтому должны показать свою игру, продемонстрировать фанам, что мы хотим стараться для них.

Эден Азар – один из лучших игроков в АПЛ, будет тяжело остановить его, но мы попытаемся.

Конечно, выиграть 5 из 5 матчей – хороший старт для них, у «Челси» появился новый тренер и стиль игры. Сарри – очень хороший специалист, его атакующая философия построена на коротких пасах.

Очень трудно играть против команд с такой тактикой. Но если мы покажем свою игру и каждый выйдет на поле с верой, что мы победим их, тогда мы будем способны это сделать.

Начало сезона было не самым лучшим. Даже сказал бы, что достаточно плохим, ведь мы не набирали ни одного очка. Но мы все очень тяжело работали, чтобы изменить ситуацию, мы были единым целым в матче против «Эвертона». Мы очень хотели выиграть ту встречу.

С первого дня здесь я чувствую себя частью большой семьи. Все в клубе дружелюбны друг к другу, шутят с тобой. Чувствую себя как дома здесь», – сказал Ярмоленко.