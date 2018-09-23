Игрок Олимпика устроил ДТП и покинул место происшествия

Форвард «Олимпика» Максим Дегтярев стал виновником ДТП на одной из парковок в Киеве, сообщил ведущий шоу «ТаТоТаке» Константин Андриюк. По словам очевидцев, Porsche, за рулем которого был футболист, двигался на парковке с большой скоростью, после чего протаранил близстоящие автомобили. Сам Дегтярев после ДТП покинул место происшествия. Как оказалось, он спешил на матч 9-го тура УПЛ против «Арсенала-Киев» (3:1), в котором даже отметился забитым мячом. Сообщает ХСПОРТ.

«Это новичок «Олимпика» – Максим Дегтярев. Кроме собственной машины и столба, он повредил как минимум еще одно авто. Но покинул место ДТП (это запрещено законом), потому что ехал на... матч против «Арсенала-Киева». Сыграл, забил и вернулся через несколько часов.

Но возникли новые проблемы – номера, которые он снял сразу после ДТП, записанные на другую машину. А в техпаспорте в Porsche указан другой цвет. Полиции пришлось вызвать следственно-оперативную группу.

Полиция изъяла у Дегтярева и водительское удостоверение, и разбитую машину. Будут выяснять, почему авто оформлено мутными схемами».

После победы над «Арсеналом-Киев» «Олимпик» поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.