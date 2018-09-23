Ибрагимович нашел новый клуб

Шведский «Мальмё» заинтересован в возвращении Златана Ибрагимовича. В этом признался сам нападающий.

Ибрагимович начал заниматься в академии «Мальмё» в 1995, а четыре года спустя дебютировал за первую команду клуба. Он играл там два года, после чего отправился в «Аякс».

Казалось, что швед совершил свой последний трансфер, перейдя из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси», но теперь может случиться еще один переход.

«Я получил предложение. «Мальмё» хочет, чтобы я вернулся и закончил там карьеру», – рассказал Ибрагимович шведскому ведущему Калле Шульману.

При этом нападающий не стал рассказывать свой ответ, но похоже, что он всерьез задумался о таком варианте.

«Не знаю, я не исключаю такой вариант. Это чемпионат, по которому я скучаю».

Также Златан вспомнил о своей выдающейся карьере, на протяжении которой он поиграл за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ и МЮ.

«У меня был шанс играть в больших клубах с большими игроками, и я забивал голы», – сказал Ибра.