Ибрагимович нашел новый клуб
Новости спорта: Легендарный нападающий может закончить карьеру там же, где начинал – в "Мальме"
Шведский «Мальмё» заинтересован в возвращении Златана Ибрагимовича. В этом признался сам нападающий.
Ибрагимович начал заниматься в академии «Мальмё» в 1995, а четыре года спустя дебютировал за первую команду клуба. Он играл там два года, после чего отправился в «Аякс».
Казалось, что швед совершил свой последний трансфер, перейдя из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси», но теперь может случиться еще один переход.
«Я получил предложение. «Мальмё» хочет, чтобы я вернулся и закончил там карьеру», – рассказал Ибрагимович шведскому ведущему Калле Шульману.
При этом нападающий не стал рассказывать свой ответ, но похоже, что он всерьез задумался о таком варианте.
«Не знаю, я не исключаю такой вариант. Это чемпионат, по которому я скучаю».
Также Златан вспомнил о своей выдающейся карьере, на протяжении которой он поиграл за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ и МЮ.
«У меня был шанс играть в больших клубах с большими игроками, и я забивал голы», – сказал Ибра.