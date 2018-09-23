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Арсенал-Киев - Олимпик: обзор матча (Видео)

Арсенал-Киев - Олимпик
18:43 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Арсенал-Киев

Новости спорта: Смотреть онлайн видео обзор матча 9-го тура УПЛ Арсенал-Киев - Олимпик.

Подопечные Романа Санжара оказались сильнее "канониров", добыв вторую выездную победу в сезоне (3:1).

Арсенал-Киев — Олимпик 1:3

Голы: Гринь, 58 — Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярев, 82

Арсенал-Киев: Будюк — Майданевич, Пирис, Карась, Дубинчак (Осман, 86) — Евтоски, Домбровский — Лола (Бушман, 79), Ориховский (Семенюк, 77), Гринь — Алексеев

Олимпик: Махновский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич — Кольцов, Вакуленко — Г. Пасич (Дегтярев, 46), Ксенз, Балашов (Трояновсикй, 87) — Тейшейра (Сондей, 86)

Предупреждения: Пирис, Дубинчак, Майданевич, Гринь — Зубейко, Дегтярев

На 76-й минуте Вакуленко не реализовал пенальти (перекладина)

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