Арсенал-Киев - Олимпик: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть онлайн видео обзор матча 9-го тура УПЛ Арсенал-Киев - Олимпик.
Подопечные Романа Санжара оказались сильнее "канониров", добыв вторую выездную победу в сезоне (3:1).
Арсенал-Киев — Олимпик 1:3
Голы: Гринь, 58 — Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярев, 82
Арсенал-Киев: Будюк — Майданевич, Пирис, Карась, Дубинчак (Осман, 86) — Евтоски, Домбровский — Лола (Бушман, 79), Ориховский (Семенюк, 77), Гринь — Алексеев
Олимпик: Махновский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич — Кольцов, Вакуленко — Г. Пасич (Дегтярев, 46), Ксенз, Балашов (Трояновсикй, 87) — Тейшейра (Сондей, 86)
Предупреждения: Пирис, Дубинчак, Майданевич, Гринь — Зубейко, Дегтярев
На 76-й минуте Вакуленко не реализовал пенальти (перекладина)