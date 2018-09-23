Английский футболист стал многодетным отцом за полтора месяца

Форвард Сток Сити Сейдо Берахино стал многодетным отцом в течение полутора месяцев. В период с 30 мая по 17 июля три разных женщины родили детей от футболиста, сообщает The Sun.

Первой родила экс-невеста Берахино Стефания Кристофору. Девушка родила мальчика, в свидетельстве о рождении которого Берахино значится как отец.

Со Стефанией у футболиста не сложились отношения, потому что в его жизни появилась некая Челси, которая и родила от Берахино девочку 15 июля.

Третий ребенок появился на свет от подруги детства Берахино. 28-летняя девушка заявляет, что именно Сейдо является отцом ее ребенка, из-за чего ведет переговоры с юристами футболиста.