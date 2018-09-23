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Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси

Андрей Ярмоленко
18:59 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер ФК Вест Хэм

Новости спорта: Вест Хэм с Андреем Ярмоленко сыграл вничью с Челси.

Андрей Ярмоленко во второй раз подряд появился в стартовом составе Вест Хэма на матч английской Премьер-лиги. В 6-м туре "молотобойцы" сыграли в нулевую ничью с лондонским Челси.

Украинский хавбек провел на поле весь матч и успел дважды неточно пробить, сделать 33 передачи, из которых 27 оказались точными. Портал WhoScored очень низко оценил игру Ярмоленко в матче с Челси, поставив 6,3 балла. К слову, это худший показатель среди игроков Вест Хэма, которые появились на поле с первых минут.

Хуже оценки лишь у Лукаса Переса (6,0), Роберта Снодграсса (6,1) и Карлоса Санчеса (6,1) – все трое вышли со скамейки запасных во втором тайме.

На 78-й минуте Ярмоленко пробивал из нескольких метров головой, но в створ ворот не попал.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, АПЛ, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Челси, Футбол.
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