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Хацкевич: Я давно хотел попробовать Вербича на позиции форварда

Александр Хацкевич
20:50 Сегодня Телеграф
ФК Динамо (Киев)
Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич - о разгромной победе над "Десной"(4:0).

- Первое, что я хочу сказать – от лица клуба и себя лично выражаю соболезнования семье Анатолия Капского – президента БАТЭ, который ушел из жизни вчера.

Что касается матча, то сложно вскрывать насыщенную оборону соперника и фактор первого гола очень важен. Потому второй тайм и был более эффективен в плане движения. А в первом тайме нам не хватало свободных зон. Но стандарт пришел вовремя – открыли счет перед перерывом. В результате, соперник во втором тайме вынужден был играть по-другому, появилось пространство, зоны, и мы этим воспользовались.

- Сегодня на острие вы использовали Вербича, а не номинальных нападающих…

- Я давно хотел попробовать его на этой позиции, но не хватало смелости и подходящего момента. Но Вербич играл на острие ранее, в прошлом клубе, и сыграл 12 или 13 матчей.

Накануне я переговорил с Беньямином и он заверил меня, что не имеет никаких проблем сыграть форвардом. Я объяснил ему некоторые детали, и мы приняли решение. Главное – он забил, цеплялся за мячи и хорошо действовал в подыгрыше. Нападающий должен забивать и Вербич с задачей справился.

- Почему выпустили Миколенко, а не Пиварича?

- Ему нужно было отдохнуть. Он не был на сборах и график у команды достаточно жесткий. Миколенко хорошо проявил себя за молодежную сборную, и мы ничем не рисковали, выпуская его.

- Что с Че Че и Сидклеем?

- Я рассчитываю на каждого игрока из основной обоймы, в том числе и на ребят. В заявку на матч попадают те, кто лучше готов и, кто лучше выполняет требования тренерского штаба.

- Эта победа для вас – как гора с плеч?

- Напряжение немного спало, конечно. Положительный результат придает сил и уверенности, чего нам не хватило в первом тайме. Страх перед ошибками всегда есть и будет, если отсутствует результат. Плюс давление, когда ребята читают новости. Мы сказали им: самое главное, что говорим вам мы, тренерский штаб.

Есть проблемы и мы их пытаемся решить. График, повторюсь, очень жесткий, а равноценных 20 игроков у нас нет. Так что выжимаем из игроков, что можно. И нужно их поддерживать. Было бы 20 равноценных исполнителей – я был бы спокоен. Но не на всех позициях существует достаточная конкуренция.

- Андриевский не попадает в заявку…

- Он недавно травмировался и пропустил 10 дней. Сейчас уже он вернулся в строй и тренируется в общей группе. Он хорошо понимает наши требования, но ему нужно время, чтобы набрать то функциональное состояние, которое было у него до повреждения.

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