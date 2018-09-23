Слова Фонсеки после победы над Черноморцем

– Добрый вечер. Команда вышла с большими амбициями и со старта доминировала, прижав соперника к его штрафной. Мы отлично себя показали. К сожалению, в первом тайме не удалось реализовать один из двух-трех моментов. Мы ни разу не дали "Черноморцу" в принципе добраться до наших ворот. Во второй половине действовали в таком же темпе и воспользовались тремя эпизодами из множества, не позволяя создавать для нас опасность. В итоге 3:0, хотя могли забить больше и выиграть с немного другим счетом.

– Вы значительно изменили состав по сравнению с матчем с "Хоффенхаймом". Не боялись, что это скажется на результате?

– Нет. Мы доверяем абсолютно всем ребятам. Действительно, сегодня провели ротацию, поставив пятерых новых футболистов. Каждый отлично себя показал на поле. Я доволен ответом ребят на этот вызов.

– Ракицкий даже не прилетел в Харьков. Он травмирован?

– Нет, просто получил возможность отдохнуть.