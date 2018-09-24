Роналду не посетит церемонию награждения лучшему игроку ФИФА

Marca сообщает, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не посетит мероприятие ФИФА в Лондоне, где будет вручена награда лучшему игроку сезона-2017/18.

Причина, из-за которой португальца не будет на награждении — график матчей Ювентуса. Вчера туринцы сыграли поединок с Фрозиноне (2:0), в котором нападающий отметился голом. Еще один матч на Старую синьору ожидает уже в среду — против Болоньи.

В отличие от церемония награждения лучшему игроку УЕФА Роналду в этот раз предупредил организаторов, что на мероприятие не прибудет.

В финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока ФИФА, помимо Роналду, попали Мохамед Салах и Лука Модрич, который стал лучшим футболистом УЕФА.

Церемония награждения состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне.