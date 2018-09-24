День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Роналду не посетит церемонию награждения лучшему игроку ФИФА

Криштиану Роналду
07:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Португалец не сможет посетить церемонию награждения лучшему игроку ФИФА из-за напряженного графика игр Ювентуса.

Marca сообщает, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду не посетит мероприятие ФИФА в Лондоне, где будет вручена награда лучшему игроку сезона-2017/18.

Причина, из-за которой португальца не будет на награждении — график матчей Ювентуса. Вчера туринцы сыграли поединок с Фрозиноне (2:0), в котором нападающий отметился голом. Еще один матч на Старую синьору ожидает уже в среду — против Болоньи.

В отличие от церемония награждения лучшему игроку УЕФА Роналду в этот раз предупредил организаторов, что на мероприятие не прибудет.

В финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока ФИФА, помимо Роналду, попали Мохамед Салах и Лука Модрич, который стал лучшим футболистом УЕФА.

Церемония награждения состоится сегодня, 24 сентября, в Лондоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шахтер разгромил Черноморец Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч с Челси Арсенал-Киев - Олимпик: обзор матча (Видео)

Последние новости

ОПЕК выступает против снижения цен на нефть США вводят новые пошлины против Китая США и КНДР обсуждают конкретные объекты в контексте денуклеаризации
Сегодня читают в спорте
01 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
02 Ломаченко: Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжей
03 Английский футболист стал многодетным отцом за полтора месяца
04 Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
05 Двукратный олимпийский чемпион Тищенко о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
07:38 Обострение на Донбассе: противник все чаще применяет запрещенное вооружение
07:37 Полузащитник Челси Жоржиньо установил невероятный рекорд АПЛ
07:25 Знаменательные события в истории: 24 сентября 2018 года
07:22 Бизнес-гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака
07:22 Гороскоп на неделю, 24–30 сентября: все знаки Зодиака
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Эрдоган рассказал о целях своего визита в Германию
Новости: Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Выборы в Грузии: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
Новости: Исторический визит: Премьер Японии посетит Австралию
Исторический визит: Премьер Японии посетит Австралию
Новости: Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром
Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь