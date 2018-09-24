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Цыганык - о конфликте Хацкевича и Красникова

Игорь Цыганык
08:02 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Ведущий ПроФутбол уверен, конфликт между тренером и функционером - выдуманный.

В середине сентября сообщалось, что вице-президент Динамо Евгений Красников требовал от главного тренера Александра Хацкевича уйти в отставку сразу же после матча с Карпатами (0:2) в 7-м туре УПЛ.

Хотя Красников и Хацкевич, комментируя эту информацию, стали ее отрицать, журналист Сергей Болотников подчеркнул, что между ними конфликт есть. А вот ведущий ПроФутбол уверен, что ни о каком конфликте речи быть не может.

«Конфликта между Хацкевичем и Красниковым нет. Данные слухи распространяют искусственно, с целью ухудшить ситуацию в киевском клубе», – цитирует слова Цыганыка Ua.tribuna.com, ссылаясь на ПроФутбол.

Красников официально работает в киевском клубе с 10 августа. Он занимает должность вице-президента по вопросам трансферной политики.

Вчера Динамо разгромило Десну (4:0) и поднялось на 2-е место в турнирной таблице УПЛ.

 

 

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Евгений Красников, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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