Вербич - о победе Динамо над Десной и игре на позиции форварда

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поединок с "Десной" и рассказал, как ему было играть на позиции центрального нападающего:

- Все довольны победой, хорошим результатом. Сегодняшний матч со стороны должен был считаться легким для нас, но в реальности это было не совсем так. Мы знали, что обязаны побеждать и добыть три очка, именно с такими мыслями и начали матч. Я играл на новой позиции, мы старались много атаковать, и, наконец, на последней минуте первого тайма забили мяч. Это нам очень помогло, и после перерыва мы просто продолжали вести свою игру. Считаю, мы заслужиилы эту победу.

- Можно ли считать сегодняшний удачный матч началом выхода из сложного периода, в котором находилась команда?

- Да, конечно, он должен им стать. Мы должны поднять головы и продолжать играть, как сегодня. Против "Десны" вышла действительно неплохая игра, особенно второй тайм, когда проходило много комбинаций, ударов по воротам и выходили хорошие моменты. Это было то "Динамо", которое все хотят видеть. Будем продолжать в том же духе. На следующей неделе нас ждет еще два матча, которые нам необходимо выиграть, и, прежде всего, мы рассчитываем получить очки в Мариуполе.

- Вам уже приходилось играть на позиции нападающего в "Копенгагене". Но тогда за все время вы отличились всего однажды, а сейчас один матч - один гол. Возможно, на самом деле, именно эта позиция лучшая для вас?

- (Улыбается). Да, я сыграл форвардом пять или шесть матчей. Приятно осознавать, что я могу сыграть на обеих позициях, это радует, хотя и требует много напряженной и черновой работы. Но то, что лучше для команды - лучше и для меня, поэтому готов играть как на позиции нападающего, так и на левом фланге.

- Александр Хацкевич, порой не говорил, собирается вас задействовать на новой позиции в следующем матче?

- Нет, не говорил, но, если тренер так посчитает нужным, я всегда готов к этому.

- Игры дважды в неделю не позволяют долго концентрироваться на неудачах и расстраиваться?

- Да, когда мы включаемся в такой ритм, становится немного легче, но, конечно, и тело, и голова, устают, особенно, если не удается побеждать. Но хорошее в этой ситуаций, что, когда один поединок играешь неудачно, через два-три дня всегда есть шанс исправиться.

- Мы видим, что игроки пытаются что-то изменить: сегодня команда играла в синей форме, а не в белой, как всегда, некоторые игроки сделали новые прически. Или такие вещи имеют определенный моральное воздействие?

- Да, к слову, я тоже сегодня перед игрой выходил на поле не последним, как обычно, а предпоследним, возможно, это помогло (улыбается). Мы действительно стараемся менять мелкие детали, ведь, как известно, в футболе не бывает мелочей.Усе зависит от сантиметров и миллиметров. Считаю, сегодня мы победили не потому, что нам повезло, а потому, что были лучше и заслужили это.

- Чего ожидаете от следующего выездного матча с "Мариуполем"?

- Я думаю, для нас это будет одна из самых тяжелых выездных игр в чемпионате. В Мариуполь достаточно далеко ехать, и там я ожидаю жесткую игру. Но верю, что сегодняшняя победа даст нам крылья и вернет психологию победителей в наши головы. Будем много работать над тем, чтобы достичь хорошего результата.