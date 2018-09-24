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Футболист Шахтера: Чемпионат всегда в приоритете

Николай Матвиенко
08:27 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Украинский защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал победу над Черноморцем в 9-ом туре УПЛ.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился впечатлениями о победе над "Черноморцем".

"Переключаться из еврокубков на внутренние матчи для нас не проблема, ведь чемпионат всегда в приоритете, поэтому должны прилагать максимальные усилия и побеждать.

Не скажу, что "Черноморец" чем-то удивил, просто в первом тайме соперник хорошо закрывался, было нелегко пройти. Во второй половине отличились после стандарта, одесситы вынуждены были двинуться вперед, и мы забили еще два мяча. Что касается моего амплуа, то не слишком трудно перейти с позиции левого защитника на место центрального - хватает нескольких тренировок. Сложность заключается в том, что я давно не выходил на поле.

Готова ли команда к борьбе на три фронта? Конечно, мы же не первый сезон так играем, поэтому уверен, что справимся", - сказал футболист.

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Новости спорта, Кубок Украины, Лига Чемпионов, Николай Матвиенко, УПЛ, ФК Черноморец, ФК Шахтер.
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