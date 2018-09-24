"Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси

В конце лондонского дерби 28-летний Ярмоленко промахнулся с нескольких метров, хотя ему уже никто не мог помешать. Этот впечатляющий промах не обошли своим вниманием эксперты (легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказался – читайте ниже) и английские СМИ.

The Guardian: Ужасный промах Андрея Ярмоленко оставляет Вест Хэм и Челси в тупике

Хозяева могли претендовать на большее, чем одно очко, ведь у них были лучшие моменты. Ни один другой не был столь привлекательным, как тот за 13 минут до конца. Передача Снодграсса нашла Ярмоленко свободным от опеки невнимательного Алонсо на дальней штанге. Украинский вингер кое-как пробил мимо ворот, во что не поверили большинство фанатов. Золотой шанс упущен. Тот факт, что спонсоры наградили Ярмоленко призом "игрок матча", воспринимается достаточно иронично. В этом контексте добытое Челси очко может считаться бонусом.

Squawka: Лучшая оценка – этому нет оправдания

Во многом причина провала попыток Вест Хэма воспользоваться полученным от Челси пространством кроется в его атаке. Не то, чтобы им не хватает исполнительского таланта. Фелипе Андерсон – замечательный креативный форвард, Ярмоленко – блестящий бомбардир, память о дубле которого на прошлой неделе еще свежа, Антонио доминирует в плане атлетизма и умеет наказывать неподготовленных оппонентов. Но ни один из них не является последовательным в своей игре. И это проблема.

Да, на бумаге первое в сезоне очко, добытое дома против одного из лидеров – впечатляющий результат. Однако если вы посмотрите на утраченные возможности, будете озадачены тем, что Вест Хэм не сумел использовать свои блестящие шансы еще до перерыва. А промах Ярмоленко в конце встречи был особенно неприятным. Пеллегрини стабилизировал защиту, но атака команды все еще остается непредсказуемой.

Ярмоленко получил высший балл среди игроков атаки Вест Хэма (6), но ни один другой исполнитель не опустился ниже этой отметки. Неделю назад фанаты "молотов" могли увидеть, каким талантом обладает Андрей. Во втором тайме матча против Челси он создал себе хороший момент, срезав в центр под левую ногу, но пробил над перекладиной. А потом промахнулся в ситуации, когда его никто не прикрывал. Лучше всего об этом сказал Гари Невилл: "Нет оправдания".

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Украинский вингер милостиво кивнул мяч в миллиметрах мимо после безупречного кросса Снодграсса. Кто-то должен был их остановить, но никто не думал, что это будет Вест Хэм. Однако Челси повезло и одно очко заполучить. Это случилось благодаря Ярмоленко, который на 78-й возглавил гонку за званием "промах сезона", не попав в ворота Кепы из свободной позиции. Невероятно как, но это было еще хуже, чем непопадание защитника Кристал Пэлас Мамаду Сахо в матче против Ньюкасла. Просто просилось, чтобы Ярмоленко расстрелял ворота Челси в этот жизненно важный момент, когда Вест Хэм думал, что победа уже близко.

The Daily Mail: Как он не попал там? Ярмоленко отвергает золотой момент, чтобы заграбастать 3 очка

Челси не превратил 5 побед в 6 на поле, где они выиграли только 1 раз, а проиграли 2 в последних 4-х встречах. Ярмоленко упустил славный шанс вырвать 3 очка. Не было лучшей возможности забить, но он даже не попал в створ ворот. Андрей стал игроком матча по версии спонсоров. Тем самым поднял вопрос о том, что мог выиграть, если бы не выдал промах матча и не потерял контроль в своей штрафной, после чего едва не сделал Челси голевой подарок.

Андрей получил от издания высокую оценку 7,5. Выше только у Сабалеты и Райса, потому что "несмотря на свои ошибки, Ярмоленко является опасным игроком и выглядит лучше для Вест Хема с каждой неделей.

Sky Sports: Ярмоленко лучше Азара и Канте, но упускает первокласный шанс

Ярмоленко получает средний балл 6. Только одноклубник Антонио, а также игроки Челси Азар, Канте, Жиру и Ковачич оценены хуже. Неуклюжие защитные действия украинца дали преимущество Луису в штрафной Вест Хэма, но Мората только разукрасил лицо Фабиански. Снодграсс выложил ему мяч на блюдечке, однако Андрей каким-то чудом промахнулся с шести ярдов. Первоклассный шанс открыть счет был упущен.

"Мы создали два главных момента с Антонио и Ярмоленко, у Челси был только один чистый шанс. Мы провели хороший тактический матч и впервые в сезоне не пропустили", – говорит после игры Мануэль Пеллегрини. А вот Сарри доволен и ничьей.