"Похож на боксера": лидер Динамо показал, как выглядит после матча против Десны
Новости спорта: Одному из лидеров киевского Динамо подбили глаз.
Во время матча чемпионата Украины Динамо против черниговской Десны лидеру киевлян Виктору Цыганкова рассекли бровь. Футболист несмотря на травму продолжил игру и отметился двумя ассистами и голом.
Но после матча Цыганков в соцсетях опубликовал последствия поединка.
"Радо сказал, что я похож на боксера", - подписал фото Цыганков.
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Напомним, киевское Динамо разгромило Десну, прервав серию неудачных матчей.