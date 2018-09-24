"Похож на боксера": лидер Динамо показал, как выглядит после матча против Десны

Во время матча чемпионата Украины Динамо против черниговской Десны лидеру киевлян Виктору Цыганкова рассекли бровь. Футболист несмотря на травму продолжил игру и отметился двумя ассистами и голом.

Но после матча Цыганков в соцсетях опубликовал последствия поединка.

"Радо сказал, что я похож на боксера", - подписал фото Цыганков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Радо сказал,что похож на боксёра Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 23 Сен 2018 в 1:08 PDT

Напомним, киевское Динамо разгромило Десну, прервав серию неудачных матчей.