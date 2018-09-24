Шевченко: Дебютировать за Шахтер – большая честь для меня

"Дебютировать в составе Шахтера – большая честь для меня. Конечно, этот матч запомнится навсегда. Особого волнения не испытывал, просто хотелось хорошо сыграть. Работы было не так много – хорошо действовала защита и не позволяла сопернику бить в створ ворот.

С партнерами никаких проблем не возникало: все ребята – профессионалы, слушают подсказки, все выполняют. Для нас важна каждая встреча, ведь на кону всегда три очка, а нам нужно увеличивать наш отрыв в чемпионате Украины", – цитирует Шевченко официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер обыграл Черноморец со счетом 3:0, а Шевченко дебютировал за "горняков"..