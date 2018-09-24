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Шевченко: Дебютировать за Шахтер – большая честь для меня

Алексей Шевченко
09:53 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Голкипер Шахтера Алексей Шевченко поделился впечатлениями от дебюта в составе донецкой команды в матче с Черноморцем.

"Дебютировать в составе Шахтера – большая честь для меня. Конечно, этот матч запомнится навсегда. Особого волнения не испытывал, просто хотелось хорошо сыграть. Работы было не так много – хорошо действовала защита и не позволяла сопернику бить в створ ворот.

С партнерами никаких проблем не возникало: все ребята – профессионалы, слушают подсказки, все выполняют. Для нас важна каждая встреча, ведь на кону всегда три очка, а нам нужно увеличивать наш отрыв в чемпионате Украины", – цитирует Шевченко официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер обыграл Черноморец со счетом 3:0, а Шевченко дебютировал за "горняков"..

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Новости спорта, Алексей Шевченко, Новости футбола, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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