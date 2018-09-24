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Леоненко - о матче Динамо против Астаны в Лиге Европы

Виктор Леоненко
10:12 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Эксперт программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко поделился мнением относительно матча "Динамо" - "Астана".

"Эта игра показала, что "Динамо" не хватало класса. Очень неприятно, потому что в первый раз видел столько моментов у киевлян в Лиге Европы. "Динамо" ведет в счете, но затем в результате пропускает.

Пропущенный мяч Бойко? Эти прыжки делаются для газет. Нужно было стоять, он бы головой выбил мяч, рост позволяет. Даже стыдно разбирать эти мячи. Все стоят на своих местах, но никто не играет. Это говорит об уровне мастерства и мышления. Русин цеплялся за мячи? Это самое простое для нападающего.

Не считаю Беседина футболистом. Да, он старается, цепляется за мячи, борется... Но сколько он забил? Что это за нападающий такой? В обыгрыш не идет, по воротам не бьет, а только борется. С голами проблемы, моменты нужно самому создавать. "Динамо" должно было обыграть "Астану" за счет скорости. Они бегут и не знают, что делать", - сказал Леоненко.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Лига Европы, Новости футбола, ФК Астана, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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