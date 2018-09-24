Погба жестко раскритиковал Моуриньо за матч против Вулверхэмптона

"Дома мы должны атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Это же Олд Траффорд. Мы здесь, чтобы атаковать. Команды боятся, когда видят, как Манчестер Юнайтед идет вперед постоянно. Мы ошиблись в матче.

Кто мешает МЮ атаковать? Я не могу сказать вам, потому что я игрок. Дело не во мне.

Очевидно, что мы должны показывать больше вариантов, но я не могу влиять на это, потому что я игрок", – цитирует Погба издание The Mirror.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о конфликте Поля Погба с Жозе Моуринью.