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Погба жестко раскритиковал Моуриньо за матч против Вулверхэмптона

Поль Погба
10:41 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба резко прокомментировал ничью в матче 6-го тура против Вулверхэмптона (1:1).

"Дома мы должны атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Это же Олд Траффорд. Мы здесь, чтобы атаковать. Команды боятся, когда видят, как Манчестер Юнайтед идет вперед постоянно. Мы ошиблись в матче.

Кто мешает МЮ атаковать? Я не могу сказать вам, потому что я игрок. Дело не во мне.

Очевидно, что мы должны показывать больше вариантов, но я не могу влиять на это, потому что я игрок", – цитирует Погба издание The Mirror.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о конфликте Поля Погба с Жозе Моуринью.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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