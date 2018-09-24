Гусев: Все понимают, ради чего Мариуполь вообще существует

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев, ныне входящий в тренерский штаб «Динамо» U-21, поделился ожиданиями от матча с «Мариуполем».

«Выходит команда из кризиса или нет, покажет следующий матч в Мариуполе. Этот задел и настрой должны футболисты сохранить. Вербичу и Цыганкову нужно проявить свои лидерские качества именно в этой встрече. Там будет намного тяжелее. Все понимают, против кого они играют и ради чего вообще там эта команда. Это очень важный матч. Надеюсь, в среду мы снова победим, - сказал Гусев.

В 9-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Десну», прервав длительную безвыигрышную серию.

Напомним, перенесенный матч 4-го тура Премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо» состоится 26 сентября в 17.00.