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"Хоффенхайм" мог сделать игру в первом тайме": Вацко и Леоненко - о старте Шахтера в ЛЧ

"Великий футбол"
15:31 Сегодня Телеграф
Канал Футбол
Фото: Скриншот

Новости спорта: Эксперты программы "Великий футбол" Виктор Леоненко и Виктор Вацко оценили старт Шахтера в Лиге чемпионов (2:2).

Эксперт программы "Великий футбол" с Александром Денисовым на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко поделился мнением относительно матча "Шахтер" – "Хоффенхайм":

"Хоффенхайм" мог сделать игру в первом тайме. Странно только то, что "Шахтер" смог сравнять счет, но первый тайм не получился. Это объяснить трудно. Фонсека говорил, что будет тактическая борьба со стороны обеих команд, но в первой половине "Шахтер" сыграл провально. Обычно, когда команда сравнивает счет, её несет вперед. После таких ошибок Пятов стал дешевле. Очень многое нельзя объяснить. Игра давалась, нельзя сказать, что немцы не давали играть. Потери Марлоса проходят в чемпионате Украины, но не в Лиге чемпионов. "Хоффенхайм" переиграл "Шахтер" в первом тайме, но не во втором. Поэтому немцы установку на игру не выполнили. Нужно отмечать замены, которые произвел Фонсека. Когда последний раз играл Коваленко?", - заявил Виктор Леоненко.

Виктор Вацко: Почему в домашней игре мы увидели от Шахтера только последние 20 минут?

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» поделился мнением относительно матча «Шахтер» – «Хоффенхайм»

Со стороны «Хоффенхайма» такая игра не была неожиданной. 60 минут игры «Хоффенхайма» - это показатель эталонной работы тренерского штаба по нейтрализации соперника. «Хоффенхайм» полностью ликвидировал сильные стороны «Шахтера» и прекрасно сыграл на своих сильных качествах. «Хоффенхайм» здорово выходит в быстрые атаки, потому что форварды выигрывают борьбу впереди. В первом забитом мяче Грилич отобрал мяч у Марлоса, а затем завершил атаку своей команды. Фонсека говорил, что «Шахтер» будет контролировать мяч, но «Хоффенхайм» разломал командную игру соперника. Гол Исмаили – это результат индивидуальной работы футболиста, какой-то командности здесь не было. «Хоффенхайм» был более динамичной и быстрой командой. Этот матч показал, что Фонсеке нужно думать о «восьмерке» «Шахтера». Алан Патрик показал, что под прессингом он не справляется с игрой. Но, возможно, это лишь одна игра. Он должен был заменить Фреда в центре поля, но сейчас у «Шахтера» нет футболиста, который способен связать игру в центре поля. Да, Пятов ошибся во втором пропущенном мяче, но перед этим голкипер спасал свою команду, поэтому нельзя говорить, что Пятов повлиял на результат. Очень много остроты исходило от «Хоффенхайма» с левого фланга, где играл Шульц. Богдан Бутко часто не справлялся с Шульцом.

Две замены Фонсеки усилили игру команды. Виктор Коваленко здорово вошел в игру, добавив динамики в центре поля. Также переход Тайсона на левый фланг сыграл свою роль. Майкон тоже усилил игру «Шахтера», изменился темп контроля мяча. «Хоффенхайм» просел, после чего пошла привычная игра «Шахтера». Есть вопросы и к арбитру, когда Мораес выходил один на один с голкипером, как там можно было не заметить фол? Последние 20 минут от «Шахтера» были прекрасны. Но почему в домашней игре мы увидели от «Шахтера» только последние 20 минут?

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Новости спорта, Великий футбол, Виктор Вацко, Виктор Леоненко, Лига Чемпионов, ФК Шахтер.
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