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В Лиге Европы сократится количество команд из-за третьего турнира УЕФА

УЕФА
16:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: УЕФА планирует сократить в Лиге Европы количество клубов с 48 до 32.

Президент «Ювентуса» Андреа Аьелли подтвердил, что ведётся работа над третьим еврокубковым турниром. Турнир, в котором предполагается участие 32 команд, будет введён в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Мы работаем над введением третьего турнира. Это было бы очень хорошо для клубов, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских соревнованиях. С УЕФА мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы — с 48 до 32.

Мы хотим большего баланса в этом фантастическом спорте, потому что он остается самым красивым видом спорта в мире. Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах Кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как «Аякс» и «Бенфика».

Сейчас сложно увидеть их наверху из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии. Футбол за последние десять лет вырос с невероятной скоростью. Наиболее важным фактором является доход от телевизионных прав, но треть доходов от футбола приходится на 12 самых богатых клубов", — цитирует председателя Европейской клубной ассоциации Football Italia.

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Новости спорта, Лига Европы, Лига Чемпионов, Новости спорта, УЕФА.
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