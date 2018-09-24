Пиварич рассказал, как случайно не пожал руку Путину

- Йосип, как ты считаешь, выход Хорватии в финал чемпионата мира 2018 года - это все же больше фарт и удачное стечение обстоятельств или заслуженный результат?

- Конечно, фарт очень важный на таком большом турнире, но важна и наличие команды. Мы были очень хорошей компактной командой, бились друг за друга, и каждый матч играли, как последний. На ЧМ-2018 было много хороших команд, и им не хватало компактности. Это то, что было в сборной Хорватии. Я думаю, это самая главная причина того, что мы дошли до финала.

- Можно сказать, что в Хорватии сейчас "золотое поколение"?

- Считаю, что да. Ведь это большое достижение в истории хорватского футбола. Хотя, конечно, в 1998 году в Хорватии также была замечательная команда. Тогда в полуфинале, Франции, возможно, где-то и повезло, но все равно они выиграли и вышли в финал.

- Вас в Хорватии после возвращения с чемпионата мира встречали как победителей. Чем тебе запомнилась эта атмосфера?

- Мы знали и ожидали, что нам придет встречать много людей, но никто не думал, что будет такое огромное количество. Причем встречали по-разному: кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то танцевал. Это надо было видеть! От аэропорта до центра Загреба расстояние примерно до 20 километров, но мы добирались 6:00! Автобус двигался очень медленно из-за этого огромная толпа. Все хотели нас поздравить, увидеть и поблагодарить.

- Известная история с Видой и Вукоевичем вызвала огромный резонанс. Как ее восприняли внутри команды?

- Вида забил гол России, потом забил им в серии пенальти. И он не думал, что из этой истории сделают какую-то проблему. Он хотел поздравить своего друга. Если бы Домагой знал, что будет такой скандал, то, наверное, этого не говорил. Но все, в том числе и в Хорватии, знают, как он любит Украину. Он много здесь прожил.

- Наверное, в сборной Хорватии тогда боялись, что Виду могут дисквалифицировать? Хотя вопрос, за что?

- ФИФА трактовал это как некое подстрекательство и провоцирование. И, насколько я понимаю, по правилам ФИФА Виду могли наказать. В Вукоевича сразу забрали аккредитацию. А Вида тогда оперативно извинился и к нему не применяли санкции.

- Эпизод, когда ты во время церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 не пожал руку Путину, был случайностью ты сделал это сознательно?

- Как вы помните, тогда пошел очень сильный дождь. Я был третьим или четвертым после нашего капитана Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент Путин развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс.

- С одной стороны декларируют, что "футбол вне политики". Но вот, например, президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, очень колоритная женщина, постоянно поддерживает спортсменов, в частности, футбольную сборную. Как ты это воспринимаешь?

- Это очень приятно и важно. Она понимает, какое значение это имеет для хорватского народа. Она - очень эмоциональная, она - человек из народа. А политика, то, что они встречались с Путиным и что они обсуждали, - нас не интересует.