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Месси и Роналду выберут лучшего молодого игрока мира 2018

Криштиану Роналду и Лионель Месси
18:21 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: 3 декабря в рамках церемонии вручения "Золотого мяча" премию также получит лучший игрок мир в возрасте до 21 года.

Два главных монополиста "Золотого мяча" современного футбола, Криштиану Роналду и Лионель Месси примут участие в выборе лучшего молодого футболиста года в мире по версии журнала France Football.

Эта новая награда получила название "Трофей им. Копа". 3 декабря в рамках церемонии вручения "Золотого мяча" ее получит лучший игрок мир в возрасте до 21 года.

Компанию Месси и Роналду в жюри составят такие обладатели "Золотого мяча", как Зинедин Зидан, Роналдиньо и Бобби Чарльтон.

Напомним, что две главные звезды современного футбола решили не ехать на сегодняшнюю церемонию вручения наград ФИФА. Месси пропустит церемонию по "семейным причинам", а Роналду вместе с "Ювентусом" усиленно готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет в среду.

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Новости спорта, Золотой мяч, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Молодой футболист.
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