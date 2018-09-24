Месси и Роналду выберут лучшего молодого игрока мира 2018

Два главных монополиста "Золотого мяча" современного футбола, Криштиану Роналду и Лионель Месси примут участие в выборе лучшего молодого футболиста года в мире по версии журнала France Football.

Эта новая награда получила название "Трофей им. Копа". 3 декабря в рамках церемонии вручения "Золотого мяча" ее получит лучший игрок мир в возрасте до 21 года.

Компанию Месси и Роналду в жюри составят такие обладатели "Золотого мяча", как Зинедин Зидан, Роналдиньо и Бобби Чарльтон.

Напомним, что две главные звезды современного футбола решили не ехать на сегодняшнюю церемонию вручения наград ФИФА. Месси пропустит церемонию по "семейным причинам", а Роналду вместе с "Ювентусом" усиленно готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет в среду.