Месси и Роналду выберут лучшего молодого игрока мира 2018
Новости спорта: 3 декабря в рамках церемонии вручения "Золотого мяча" премию также получит лучший игрок мир в возрасте до 21 года.
Два главных монополиста "Золотого мяча" современного футбола, Криштиану Роналду и Лионель Месси примут участие в выборе лучшего молодого футболиста года в мире по версии журнала France Football.
Эта новая награда получила название "Трофей им. Копа". 3 декабря в рамках церемонии вручения "Золотого мяча" ее получит лучший игрок мир в возрасте до 21 года.
Компанию Месси и Роналду в жюри составят такие обладатели "Золотого мяча", как Зинедин Зидан, Роналдиньо и Бобби Чарльтон.
Напомним, что две главные звезды современного футбола решили не ехать на сегодняшнюю церемонию вручения наград ФИФА. Месси пропустит церемонию по "семейным причинам", а Роналду вместе с "Ювентусом" усиленно готовится к матчу против "Болоньи", который пройдет в среду.