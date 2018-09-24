ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года
Новости спорта: Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.
На эту награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне был одноклубником Модрича.
Congratulations, Luka Modric
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug
— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.