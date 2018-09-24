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ФИФА назвала лучшего игрока 2018 года

Лука Модрич
23:02 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА.

На эту награду претендовали также египетский полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне был одноклубником Модрича.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

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Новости спорта, Лука Модрич, Сборная Хорватии, ФИФА, ФК Реал Мадрид.
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