Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА на первое место поставил хавбека Луку Модрича, на второе — форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а на третье — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщается на сайте ФИФА.

Роналду, занявший в итоге второе место после выигравшего награду Модрича, поставил на первое место бывшего одноклубника по «Реалу» Рафаэля Варана, на второе – Модрича, а на третье – Антуана Гризманна из «Атлетико».

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.