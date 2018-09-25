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Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года

Лионель Месси
03:04 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Аргентинский футболист Лионель Месси в голосовании за лучшего игрока года поставил Роналду на третье место.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего игрока 2018 года по версии ФИФА на первое место поставил хавбека Луку Модрича, на второе — форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а на третье — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщается на сайте ФИФА.

Роналду, занявший в итоге второе место после выигравшего награду Модрича, поставил на первое место бывшего одноклубника по «Реалу» Рафаэля Варана, на второе – Модрича, а на третье – Антуана Гризманна из «Атлетико».

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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