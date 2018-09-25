Украинец в скором времени возглавит Арсенал

Генеральный директор Арсенал-Киев Александр Москаленко сообщил, что продолжаются поиски нового главного тренера для команды.

По информации телеканала Футбол, киевский Арсенал получает нового наставника уже до конца этой недели. Кроме этого, сообщается, что им станет украинец. Руководство клуба ведет переговоры с несколькими специалистами, некоторые из них имеют тренерский опыт в УПЛ.

"На сегодня пока еще не известно имя главного тренера по двум причинам. Мы хотим взять не просто тренера, а подходящего наставника к нашей команде, тренер который должен уметь работать с молодыми футболистами. И тренер должен не просто прийти, а что-то изменить, в основном в плане результата.

Раванелли вроде принял решение, но мне кажется, что душой он всегда с нами. Он мне уже написал сообщение, позвонил и поблагодарил ребят. Он постоянно говорит, что в любом случае остается, болеет за клуб и футболистов.

Задолженность по зарплате за август? Я не скажу, что есть какие-то глобальные проблемы с финансированием. Фабрицио (Раванелли – ред.) сказал, что за август зарплату не выдали, но мы выплатим, и не будет никаких вопросов. Приедет Ивица (Пирич – ред.) мы с ним сядем, поговорим, поймем куда мы движемся и как мы закроем задолженности по зарплате", – цитирует Москаленко сайт телеканалов Футбол 1/2.

Напомним, после матча 9 тура УПЛ Раванелли официально подал в отставку, а позже рассказал о задолженности перед игроками и тренерами "канониров".

Сейчас клуб имеет 4 очка и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.