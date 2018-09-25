Тренер Мариуполя верит в хорошее настроение после матча с Динамо
Новости спорта: Александр Бабич настраивает своих подопечных на агрессивную и организованную игру против Динамо.
Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча с Динамо, пообещав, что его команда не будет думать только об обороне.
"Я думаю, что в таких играх, как с Динамо и Шахтером потерять ничего не возможно, — уверен Бабич. — Надо выходить и играть в футбол агрессивно, организовано — тогда у нас будет все получаться".
"Встреча с Динамо будет очень интересной. Мы ни в коем случаи не будем закрываться, мы хотим играть также, как играли с Олимпиком и Александрией, поэтому я жду хорошей игры и верю, что после матче у нас будет очень хорошее настроение", — подытожил наставник Мариуполя в комментарии телеканалам Футбол 1/2.
Напомним, что Динамо сыграет перенесенный матч 4-го тура УПЛ на выезде против Мариуполя 26-го сентября.