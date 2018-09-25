Аутсайдер группы Динамо в ЛЕ разгромил участника Лиги чемпионов

Соперник Динамо в Лиге Европы Яблонец не оставил шансов Виктории Пльзень в рамках 9-го тура чемпионата Чехии.

Яблонец дома принимал Викторию Пльзень. Хозяева начали поединок активнее и открыли счет на 27-й минуте матча. Травник выиграл борьбу на втором этаже и точно пробил головой в створ ворот Виктории.

Удвоить преимущество хозяева смогли еще в первом тайме. Тому же Травнику удался красивый прицельный удар в угол ворот Козачика – 2:0. Во втором тайме матча Храмоста довел счет до разгромного, реализовав свой момент на 56-й минуте встречи.

В итоге 3:0 – уверенная победа соперника Динамо по групповому этапу Лиги Европы. После 9 туров Яблонец занимает 6 позицию, имея в своем активе 13 пунктов, Виктория – третья, с 21 пунктом после 9 матчей.

Чемпионат Чехии, 9 тур

Яблонец – Виктория Пльзень – 3:0

Голы: Травник, 27, 39, Храмоста, 56