ФФУ договаривается со сборной Турции о товарищеском матче

Президент ФФУ Андрей Павелко отметил, что для проведения международного матча на "Днепр-Арене" осталось подписать контракт с турецкой футбольной федерацией и дождаться решения Исполкома.

"После такой долгой паузы сборная Андрея Шевченко приедет в Днепр. Я уверен, что она подарит нашим болельщикам прекрасную игру, как раз после завершения выступления в Лиге Наций", - сказал Андрей Павелко в прямом эфире программы Грани на 34 телеканале.

Напомним, что с 2009 года ФИФА дисквалифицировала стадион "Днепр-Арена" и запретила проводить игры сборных в Днепре. Во время отборочной игры на Чемпионат мира-2010 между сборными Украины и Англии болельщики забросали поле фаерами и устроили беспорядки на трибунах.