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ФФУ договаривается со сборной Турции о товарищеском матче

Днепр-Арена
11:03 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: Facebook Днепр

Новости спорта: В Днепре может состояться товарищеский поединок между сборными Украины и Турции.

Президент ФФУ Андрей Павелко отметил, что для проведения международного матча на "Днепр-Арене" осталось подписать контракт с турецкой футбольной федерацией и дождаться решения Исполкома.

"После такой долгой паузы сборная Андрея Шевченко приедет в Днепр. Я уверен, что она подарит нашим болельщикам прекрасную игру, как раз после завершения выступления в Лиге Наций", - сказал Андрей Павелко в прямом эфире программы Грани на 34 телеканале.

Напомним, что с 2009 года ФИФА дисквалифицировала стадион "Днепр-Арена" и запретила проводить игры сборных в Днепре. Во время отборочной игры на Чемпионат мира-2010 между сборными Украины и Англии болельщики забросали поле фаерами и устроили беспорядки на трибунах.

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Новости спорта, Андрей Павелко, Андрей Шевченко, Днепр Арена, Сборная Украины, ФФУ.
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