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Кариус вспомнил удар Рамоса в финале Лиги чемпионов

Лорис Кариус
12:09 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лорис Кариус прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов, где получил сотрясение мозга в борьбе с Серхио Рамосом.

Голкипер Ливерпуля, выступающий ныне в аренде в Бешикташе, Лорис Кариус вспомнил о прошлогоднем финале Лиги чемпионов против мадридского Реала, где получил сотрясение мозга после столкновения с Серхио Рамосом.

"Рамос так и не извинился передо мною. Не думаю, что он знает мой номер телефон. Серхио жесткий футболист, но я не держу на него зла. Не знаю, ударил ли он меня специально. Только Рамос знает ответ на этот вопрос. На самом деле это и неважно", — заявил голкипер.

"Когда я упал, я не понимал что происходит. К тому же, никто из судей не отреагировал на этот эпизод. Меня захватывали эмоции и я думал только о том, как продолжить играть. Всем известно, что у меня было сотрясение мозга, и оно помешало моему пространственному видению. В клубе меня попросили, чтобы я обратился к специалисту. Но я не собираюсь оправдываться", — сказал Кариус в интервью Bild.

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Новости спорта, Бешикташ, Ливерпуль, Лорис Кариус, Реал, Серхио Рамос.
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