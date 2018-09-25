Кариус вспомнил удар Рамоса в финале Лиги чемпионов

Голкипер Ливерпуля, выступающий ныне в аренде в Бешикташе, Лорис Кариус вспомнил о прошлогоднем финале Лиги чемпионов против мадридского Реала, где получил сотрясение мозга после столкновения с Серхио Рамосом.

"Рамос так и не извинился передо мною. Не думаю, что он знает мой номер телефон. Серхио жесткий футболист, но я не держу на него зла. Не знаю, ударил ли он меня специально. Только Рамос знает ответ на этот вопрос. На самом деле это и неважно", — заявил голкипер.

"Когда я упал, я не понимал что происходит. К тому же, никто из судей не отреагировал на этот эпизод. Меня захватывали эмоции и я думал только о том, как продолжить играть. Всем известно, что у меня было сотрясение мозга, и оно помешало моему пространственному видению. В клубе меня попросили, чтобы я обратился к специалисту. Но я не собираюсь оправдываться", — сказал Кариус в интервью Bild.