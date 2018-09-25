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Чанцев убежден, что Динамо еще поборется за чемпионство

Анатолий Чанцев
15:41 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Динамо рано списывать со счетов, борьба за чемпионство c Шахтером еще впереди.

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев считает, что Динамо еще может навязать Шахтеру борьбу за чемпионство.

"Больше всего меня порадовала победа Динамо, которых мне хочется поддержать. Желаю, чтобы несмотря на критику, которой в их адрес вылилось много за последнее время, они не сбивались с намеченного курса. В игре с Десной "динамовцы" вышли и всем доказали, что способны сыграть достойно.

Они действовали организованно, получив абсолютно заслуженную победу. Динамо наглядно продемонстрировало, что команда живет и у нее есть потенциал. Отступать столичной команде дальше было некуда и очки надо было брать любой ценой.

Считаю, интрига в чемпионате все же должна быть. Главное, что есть предпосылки к этому. В поединке с той же Десной Динамо показало, что у "бело-синих" все еще впереди, и потенциалом оно обладает существенным. Рано "динамовцев" списывать со счетов. К тому же, не стоит забывать, что в случае достижения максимального результата в перенесенном матче с Мариуполем отставание киевлян от Шахтера сократится до четырех очков. Возможно, борьба за чемпионство ситуация снова обострится", – цитирует Чанцева Спорт-Экспресс в Украине.

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Новости спорта, Анатолий Чанцев, УПЛ, ФК Динамо К, Шахтер.
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