День Независимости Украины

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Футбол: расписание матчей 25 сентября

Интер - Фиорентина
15:11 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня будет сыгран один матч Кубка Украины, а также, много матчей из разных европейских чемпионатов.

В Сумах стартует 1/16 финала Кубка Украины (большинство матчей пройдет в среду). В Германии Шальке Евгения Коноплянки сыграет на выезде против Фрайбурга. В Италии Интер принимает Фиорентину.

Футбол. Расписание матчей 25 сентября|вторник

Кубок Украины (2018/2019) 1/16 Финала

18:30 Сумы - Карпаты канал ZIK

Чемпионат Испании Примера 6-й тур

21:00 Эспаньол - Эйбар

22:00 Реал Сосьедад - Райо Вальекано

23:00 Атлетико Мадрид - Уэска

Чемпионат Германии Бундеслига 5-й тур

19:30 Вердер - Герта

21:30 Бавария - Аугсбург

21:30 Фрайбург - Шальке

21:30 Ганновер - Хоффенхайм

Чемпионат Италии Серия А 6-й тур

22:00 Интер Милан - Фиорентина Футбол 2

Чемпионат Франции Лига 1 7-й тур

20:00 Нант - Ницца

20:00 Монако - Анже

22:00 Тулуза - Сент-Этьен

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Все по теме:

Новости спорта, Кубок Украины, Новости спорта, ФК Интер (Милан), ФК Шальке 04, Футбол.
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