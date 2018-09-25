Футбол: расписание матчей 25 сентября
Новости спорта: Сегодня будет сыгран один матч Кубка Украины, а также, много матчей из разных европейских чемпионатов.
В Сумах стартует 1/16 финала Кубка Украины (большинство матчей пройдет в среду). В Германии Шальке Евгения Коноплянки сыграет на выезде против Фрайбурга. В Италии Интер принимает Фиорентину.
Футбол. Расписание матчей 25 сентября|вторник
Кубок Украины (2018/2019) 1/16 Финала
18:30 Сумы - Карпаты канал ZIK
Чемпионат Испании Примера 6-й тур
21:00 Эспаньол - Эйбар
22:00 Реал Сосьедад - Райо Вальекано
23:00 Атлетико Мадрид - Уэска
Чемпионат Германии Бундеслига 5-й тур
19:30 Вердер - Герта
21:30 Бавария - Аугсбург
21:30 Фрайбург - Шальке
21:30 Ганновер - Хоффенхайм
Чемпионат Италии Серия А 6-й тур
22:00 Интер Милан - Фиорентина Футбол 2
Чемпионат Франции Лига 1 7-й тур
20:00 Нант - Ницца
20:00 Монако - Анже
22:00 Тулуза - Сент-Этьен