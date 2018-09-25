Модрич о награде ФИФА: Все мы способны стать лучшими в мире

Лука Модрич, который в борьбе за награду ФИФА опередил Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха, в частности, отметил, что его мечты сбываются благодаря усердной работе, самоотверженности и вере.

"Все мечты сбываются. Это большая честь и восхитительное чувство быть здесь и выиграть этот трофей. Я хочу поздравить Салаха и Криштиану с отличным сезоном. Этот трофей не только мой, но и игроков "Реала" и сборной Хорватии. Эта награда показывает, что все мы способны стать лучшими благодаря усердной работе, самоотверженности и вере", - цитирует Модрича football.ua.

Напомним, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом прошлого сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду 33-летний полузащитник мадридского "Реала" получил на церемонии The Best FIFA Football Awards, которая состоялась вечером 24 сентября в Лондоне (Великобритания).

Лучшим тренером года признан Дидье Дешам, лучшим вратарем - Тибо Куртуа, а премия Пушкаша за лучший гол года досталась Мохамеду Салаху.