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Президент Реала заявил, что Роналду вернется в Мадрид

Флорентино Перес
17:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Флорентино Перес лестно отозвался о Криштиану Роналду.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал, как бы себя повел, если бы на церемонии The Best FIFA Football Awards встретил Криштиану Роналду и отметил, что когда-то португалец вернется в стан "сливочных".

"Я бы обнял его. Роналду - из тех игроков, который останется в сердцах всех футболистов Реала. Однажды он вернется. О его карьере будут говорить несколько поколений. Роналду служит примером для наших игроков, и всех, кто мечтает однажды им стать. Спасибо большое, Криштиану", – цитирует Переса El Chiringuito.

Напомним, Криштиану Роналду не приехал на церемонию ФИФА, посвященную лучшим игрокам, хотя и номинировался на лучшего игрока года, кем признали Луку Модрича.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Ла Лига, ФК Реал Мадрид, Флорентино Перес.
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