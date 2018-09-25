Президент Реала заявил, что Роналду вернется в Мадрид

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал, как бы себя повел, если бы на церемонии The Best FIFA Football Awards встретил Криштиану Роналду и отметил, что когда-то португалец вернется в стан "сливочных".

"Я бы обнял его. Роналду - из тех игроков, который останется в сердцах всех футболистов Реала. Однажды он вернется. О его карьере будут говорить несколько поколений. Роналду служит примером для наших игроков, и всех, кто мечтает однажды им стать. Спасибо большое, Криштиану", – цитирует Переса El Chiringuito.

Напомним, Криштиану Роналду не приехал на церемонию ФИФА, посвященную лучшим игрокам, хотя и номинировался на лучшего игрока года, кем признали Луку Модрича.