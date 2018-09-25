Лучший футболист 2018: за кого голосовали украинцы Шевченко, Пятов и Франков
Новости спорта: В понедельник, 24 сентября, в Лондоне назвали обладателей футбольных премий по итогам минувшего сезона 2017\2018 The Best FIFA Football Awards 2018.
Лучшим футболистом был признан полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
После церемонии пресс-служба ФИФА опубликовала данные о голосовании каждого из представителей стран-членов Международной федерации футбола. В плебисците участвовали по трое: капитан сборной, ее главный тренер и представитель спортивного издания.
Соответственно, Украину представляли Андрей Пятов, Андрей Шевченко и Артем Франков. За первое место в отчете о голосовании каждого члена жюри тот или иной претендент получал 5 баллов, за второе - 3, а за третье - 1.
Капитан сборной Украины Андрей Пятов в голосовании за звание лучшего игрока отдал первое место Луке Модричу ("Реал Мадрид", сборная Хорватии), второе - Криштиану Роналду ("Ювентус", сборная Португалии), а третье - Мохаммеду Салаху ("Ливерпуль", сборная Египта).
Наставник нашей первой команды Андрей Шевченко также поставил на первое место хорватского полузащитника мадридского "Реала", а на второе место - Криштиану Роналду. На третьем месте Шева поддержал Антуана Гризманна.
Главный редактор украинского журнала "Футбол" Артем Франков аналогично с соотечественниками отдал звание лучшего Луке Модричу. На втором месте в его голосовании нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, а третьим, как и в отчете Шевченко, оказался еще один француз Антуан Гризманн.