В Чернигове получат более 240 тысяч евро за Ярмоленко

Черниговская спортивная школа "Юность" в течение года получит от английского футбольного клуба "Вест Хэм" более 240 тысяч евро за Андрея Ярмоленко в рамках "платежа солидарности".

Об этом корреспонденту FootBoom сказал бывший президент "Десны" Иван Чаус, который сейчас является председателем попечительского совета черниговского клуба.

"Я не помню точную сумму, она чуть больше 240 тысяч евро. Может, 241 тысячи, может, 242. Но точно больше 240 тысяч и менее 250 тысяч евро", - сказал Чаус.

Полузащитник сборной Украины по футболу и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является воспитанником "Юности", в структуре которой находился в 2002 году, а также в промежуток с 2004 по 2006 год.