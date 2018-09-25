Карпаты обыграли Сумы в 1/16 Кубка Украины

Кубок Украины, 1/16 финала

Сумы – Карпаты – 0:3

Голы: Голодюк, 33, Варгас, 57, Гуцуляк, 73

Матч начался достаточно ровно и без особой остроты. Игроки Сум, пока хватало сил, пытались создавать моменты у ворот львовян, острейший из которых случился на 27-й минуте: хозяева заработали штрафной с правого фланга, и после его подачи мяч подправили в ворота – повезло, что он просто таки попал в Кучинского. До этого "львы" имели супершанс для открытия счёта: Мирошниченко получил передачу из глубины, оказался перед голкипером, обыграл его, но с нескольких метров пробил неточно.

После 25-ти минут игры в высоком темпе стало заметно, что Сумы устают и начинают много фолить. В конце концов, это привело к штрафному метров с 20-ти до ворот, который взялся выполнять Голодюк. Олег подошел к мячу и пробил точно в девятку – именно ту, которую прикрывал голкипер Штанько. "Львам" сразу же стало проще: они захватили инициативу, и Хорхе Карраскаль нанёс несколько опасных ударов с разных дистанций – впрочем, до второго гола в первом тайме дело не дошло.

Второй тайм начался очень активно. Сумчане попытались перевернуть игру, пока у них хватало сил, и устроили перестрелку с львовянами. На 54-й минуте Савин выполнил опасный прострел-удар из пределов штрафной – мимо; на 55-й Мендес с линии штрафной пробил в ближнюю девятую – спас Штанько; на 56-й Савин получил мяч в штрафной, качнул защитника и пробил в правый нижний угол, но Голодюк заблокировал удар; сразу же Карпаты провели контру, которую ударом из пределов штрафной завершил Мендес – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги!

В конце концов, это должно было чем-то закончиться – и закончилось взятием ворот Сум. Карпаты провели контратаку через правый фланг, которая завершилась прострелом в штрафную. Голодюк замкнул его ударом в дальнюю штангу, а Варгас оказался на добивании и забил в пустые – 0:2! После этого Сумы расклеились, а с выходом Гуцуляка всё окончательно было закрыто. На 73-й он вошел в штрафную и забил в девятку третий гол Карпат, а после этого ещё трижды вываливался один на один со Штанько, не забив ни разу. Суммы аж последней минуте основного времени ответили ударом в штангу, но это уже на могло повлиять на результат. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Карпат.