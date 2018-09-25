День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Новости: Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Новости: Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Карпаты обыграли Сумы в 1/16 Кубка Украины
20:37 Сегодня Телеграф
Футбол 24
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: В рамках 1/16 финала Кубка Украины Карпаты приехали в Сумы и разгромили одноименную команду.

Кубок Украины, 1/16 финала

Сумы – Карпаты – 0:3

Голы: Голодюк, 33, Варгас, 57, Гуцуляк, 73

Матч начался достаточно ровно и без особой остроты. Игроки Сум, пока хватало сил, пытались создавать моменты у ворот львовян, острейший из которых случился на 27-й минуте: хозяева заработали штрафной с правого фланга, и после его подачи мяч подправили в ворота – повезло, что он просто таки попал в Кучинского. До этого "львы" имели супершанс для открытия счёта: Мирошниченко получил передачу из глубины, оказался перед голкипером, обыграл его, но с нескольких метров пробил неточно.

После 25-ти минут игры в высоком темпе стало заметно, что Сумы устают и начинают много фолить. В конце концов, это привело к штрафному метров с 20-ти до ворот, который взялся выполнять Голодюк. Олег подошел к мячу и пробил точно в девятку – именно ту, которую прикрывал голкипер Штанько. "Львам" сразу же стало проще: они захватили инициативу, и Хорхе Карраскаль нанёс несколько опасных ударов с разных дистанций – впрочем, до второго гола в первом тайме дело не дошло.

Второй тайм начался очень активно. Сумчане попытались перевернуть игру, пока у них хватало сил, и устроили перестрелку с львовянами. На 54-й минуте Савин выполнил опасный прострел-удар из пределов штрафной – мимо; на 55-й Мендес с линии штрафной пробил в ближнюю девятую – спас Штанько; на 56-й Савин получил мяч в штрафной, качнул защитника и пробил в правый нижний угол, но Голодюк заблокировал удар; сразу же Карпаты провели контру, которую ударом из пределов штрафной завершил Мендес – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги!

В конце концов, это должно было чем-то закончиться – и закончилось взятием ворот Сум. Карпаты провели контратаку через правый фланг, которая завершилась прострелом в штрафную. Голодюк замкнул его ударом в дальнюю штангу, а Варгас оказался на добивании и забил в пустые – 0:2! После этого Сумы расклеились, а с выходом Гуцуляка всё окончательно было закрыто. На 73-й он вошел в штрафную и забил в девятку третий гол Карпат, а после этого ещё трижды вываливался один на один со Штанько, не забив ни разу. Суммы аж последней минуте основного времени ответили ударом в штангу, но это уже на могло повлиять на результат. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Карпат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Карпаты, ФК Сумы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Клопп поставит второго вратаря на матч Ливерпуля с Челси Дубль Супряги принес победу Динамо U-21 в Мариуполе Чанцев убежден, что Динамо еще поборется за чемпионство

Последние новости

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь Смешанная кровь: нереально красивые девушки-метиски (Фото) В Киеве пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко сравнил матчи Динамо с Астаной и Десной
02 Украинец в скором времени возглавит Арсенал
03 Аутсайдер группы Динамо в ЛЕ разгромил участника Лиги чемпионов
04 Динамо U21 - Мариуполь U21: онлайн трансляция матча (Видео)
05 Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Новости сегодня
20:39 Брутальность: как выглядят мужчины с бородой и без (Фото)
20:37 США введут санкции против 12 компаний РФ
20:22 Диллиан Уайт дал неутешительный для Усика прогноз на бой с Беллью
20:16 На Буковине у мужчины похитили паспорт, чтобы продать его квартиру
20:07 Летний биатлон: результаты первых гонок чемпионата Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости: Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Новости: Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке
Минфин вновь одолжил деньги на внутреннем рынке
Новости: Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений
Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь