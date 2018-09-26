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"Дерби Каунти" сенсационно выбил "МЮ" из Кубка английской лиги

ФК Манчестер Юнайтед
00:23 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Команда Жозе Моуриньо уступила клубу Фрэнка Лампарда "Дерби Каунти", который выступает в Чемпионшипе.

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Дерби Каунти». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти – 2:2, по пенальти – 8:7.

В составе манкунианцев голы забили Хуан Мата и Маруан Феллайни, который отличился на пятой компенсированной минуте второго тайма. За гостей отличились Гарри Уилсон и Джек Мэрриот. С 67-й минуты «Манчестер Юнайтед» играл вдесятером после того, как красную карточку получил голкипер Серхио Ромеро. В серии послематчевых 11-метровых решающий промах совершил защитник Фил Джонс. Таким образом, «Дерби Каунти» вышел в следующий раунд турнира, а «МЮ» своё участие в Кубке английской лиги завершил.

В других матчах 3-го раунда «Лестер Сити» на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптона», победив в серии послематчевых пенальти (0:0, по пенальти – 2:1), а «Кристал Пэлас» в гостях разгромил «Вест Бромвич Альбион» (3:0).

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Новости спорта, Дерби Каунти, Кубок английской лиги, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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