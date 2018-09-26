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Лэмпард – о победе над "МЮ" в Кубке английской лиги

Фрэнк Лэмпард
02:44 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Фрэнк Лэмпард прокомментировал гостевую победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской лиги.

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Дерби Каунти» — 8:7.

«Я шокирован. Какая игра. Приехать на «Олд Траффорд» и сыграть так же хорошо, как «Манчестер Юнайтед», — это великолепно. Мы хорошо провели встречу и исполнили пенальти. Я испытываю гордость.

Я пытаюсь построить успешную команду, а такие дни, как сегодняшний, просто великолепны. Сыграть на равных против команды с игроками мирового класса – это уровень», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Лэмпард выступал за «Челси» под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2014 годы.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Дерби, ФК Манчестер Юнайтед, Фрэнк Лэмпард, Футбол.
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