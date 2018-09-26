Заключенный отказался выходить из тюрьмы, чтобы встретиться с Тотти

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своем визите в итальянскую тюрьму под названием «Ребибия».

«Мы обошли камеры, в которых сидели заключенные, поддерживающие разные команды. Со мной были игроки „Ромы“ и „Лацио“, и все они были счастливы. Казалось, будто приехал папа Римский.

Нам предоставили стол, за которым мы раздавали автографы. Один из заключенных что-то кричал и жестикулировал. В какой-то момент он начал решительно двигаться вперед. Он хотел сфотографировать со мной, но я не мог понять, почему он так настроен.

Позже я узнал, что он должен был выйти из тюрьмы еще неделю назад, но попросил разрешения остаться, потому что знал о моем визите. Он сказал, что если его заставят уйти, он совершит что-то сумасшедшее, чтобы попасть обратно», - сказал Тотти.