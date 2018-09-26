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"Атлетико" на своем поле разгромил "Уэску"

ФК Атлетико
06:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мадридский "Атлетико" не испытал особых проблем в поединке шестого тура чемпионата Испании против "Уэски".

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Уэску». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Все голы в этой встрече пришлись на первый тайм. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Антуан Гризманн, Томас Парти и Коке. Таким образом, «Атлетико» одержал вторую подряд победу в Примере, а «Уэска» потерпела четвёртое кряду поражение.

«Атлетико» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Уэска» (4) – на 18-й строчке. В следующем туре «матрасникам» предстоит выездной матч с «Реалом» (29 сентября), а «Уэска» примет на своём поле «Жирону» (30 сентября).

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Атлетико М, Футбол, Чемпионат Испании.
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