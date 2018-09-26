"Атлетико" на своем поле разгромил "Уэску"

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Уэску». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Все голы в этой встрече пришлись на первый тайм. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Антуан Гризманн, Томас Парти и Коке. Таким образом, «Атлетико» одержал вторую подряд победу в Примере, а «Уэска» потерпела четвёртое кряду поражение.

«Атлетико» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Уэска» (4) – на 18-й строчке. В следующем туре «матрасникам» предстоит выездной матч с «Реалом» (29 сентября), а «Уэска» примет на своём поле «Жирону» (30 сентября).