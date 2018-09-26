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Шальке с Коноплянкой уступил Фрайбургу, проиграв пятый матч подряд

ФК Шальке
06:45 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: В матче пятого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург дома обыграл Шальке со счетом 1:0.

Шальке потерпел выездное поражение от Фрайбурга в матче пятого тура Бундеслиги — 0:1.

Фрайбург — Шальке 1:0

Гол: Нидерлерхнер, 52

Фрайбург: Шволов — Кублер (Штенцель, 18), Гульде, Хайнц, Гюнтер — Терраццино (Гондорф, 75), Кох, Хефлер, Саллаи — Нидерлерхнер (Линхарт, 68), Петерсен

Шальке: Фарманн — Калиджури, Сане, Настасич, Мендил — Харит, Сердар, Бенталеб, Коноплянка (Шопф, 69) — Тойхерт (Ут, 53), Эмболо (Бургшталлер, 81)

Предупреждения: Кох, Саллаи — Калиджури, Настасич, Мендил, Ут

Украинский полузащитник "кобальтовых" Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте игры.

Таким образом, после пяти матчей Шальке все еще не набрал ни одного очка и находится на дне турнирной таблицы, а Фрайбург с семью очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре Фрайбург сыграет на выезде против Аугсбурга, а Шальке попытается набрать первые очки в домашнем поединке против Майнца.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Фрайбург, ФК Шальке 04, Футбол.
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