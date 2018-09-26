Шальке с Коноплянкой уступил Фрайбургу, проиграв пятый матч подряд
Новости спорта: В матче пятого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург дома обыграл Шальке со счетом 1:0.
Шальке потерпел выездное поражение от Фрайбурга в матче пятого тура Бундеслиги — 0:1.
Фрайбург — Шальке 1:0
Гол: Нидерлерхнер, 52
Фрайбург: Шволов — Кублер (Штенцель, 18), Гульде, Хайнц, Гюнтер — Терраццино (Гондорф, 75), Кох, Хефлер, Саллаи — Нидерлерхнер (Линхарт, 68), Петерсен
Шальке: Фарманн — Калиджури, Сане, Настасич, Мендил — Харит, Сердар, Бенталеб, Коноплянка (Шопф, 69) — Тойхерт (Ут, 53), Эмболо (Бургшталлер, 81)
Предупреждения: Кох, Саллаи — Калиджури, Настасич, Мендил, Ут
Украинский полузащитник "кобальтовых" Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте игры.
Таким образом, после пяти матчей Шальке все еще не набрал ни одного очка и находится на дне турнирной таблицы, а Фрайбург с семью очками располагается на девятой строчке.
В следующем туре Фрайбург сыграет на выезде против Аугсбурга, а Шальке попытается набрать первые очки в домашнем поединке против Майнца.