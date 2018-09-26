Моуриньо - о шокирующем вылете МЮ из Кубка Лиги

"Красные дьяволы" лишь на 95-й минуте сумели сравнять счет и перевести поединок в серию пенальти, но в "лотерее" проиграли – единственный промах допустил Фил Джонс.

"Я предпочитаю, чтобы мои игроки были активными, но они стали такими лишь после того, как счет стал 1:1. А когда Ромеро заработал удаление, мы испытывали небольшие трудности", — приводит слова Моуриньо после матча Sky Sports.

"Горд за команду, что даже в меньшинстве они сумели сравнять счет на последних секундах".

"Когда была серия пенальти, кто-то должен был ошибиться. И когда я увидел, что пробивать пенальти идет Фил Джонс, а после него должен был бить Эрик (Байи – прим.), я понял, что у нас проблемы", — сказал португалец.