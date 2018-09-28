Суркис рассказал, почему не уволил Хацкевича

"Неудачная серия Динамо? Говорить, что я спокойно это пережил, не стану. Не стану даже говорить, что спокойно спал все это время. Те, кто меня знает, не дадут мне соврать, что меня переполняли и эмоции, и размышления о принятии тех или иных решений. Я человек эмоциональный и пытался себя сдерживать.

Конечно, проще всего было удовлетворить эмоции болельщиков и в очередной раз поменять главного тренера. Хотя такого наставника я не видел. Возможно, вы мне подскажете, кто решится взять команду в середине сезона под обязательство мгновенных победных результатов?

Могу сказать одно: то, что делает Хацкевич, он делает в экстремальных условиях. У него огромная группа молодежи! Но он доверяет этим футболистам. Посмотрите, Миколенко сыграл в двух матчах подряд. Это молодой, 19-летний парень. Или взять того же Цыганкова, от которого мы хотим невозможного – это тоже молодой футболист, поймите! В него будут и подъемы, и спады. Возможно, у Цыганкова эти спады будут не столь значительными, как у других футболистов.

Киевское Динамо – это команда, от которой все хотят побед сейчас. В эту минуту! Я это знаю. Но надо потерпеть. Я уверен, что у этого тренерского штаба все получится! Микроклимат в команде хороший. Хацкевич работает правильно. Он требует от футболистов, может, даже больше, чем они могут дать. Да, где-то не хватает исполнительского мастерства. Но это шлифуется на тренировках", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua.