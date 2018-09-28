Карпаты - Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

По мнению букмекеров, Шахтер — является безоговорочный фаворит матча, даже несмотря на гостевой статус.

На победу "горняков" коэффициенты в William Hill, bet365 и PariMatch совпали — они равны 1.22.

Выгоднее всего на ничью ставить в PariMatch, где коэффициент на это событие равен 6.3, тогда как у William Hill и bet365 — 6.00.

Больше всех в победу Карпат верит bet365 — 9.00, чуть более выгодный коэффициент в William Hill — 11.00, а вот в PariMatch он равен аж 13.00.

Матч Карпаты — Шахтер состоится в пятницу, 28 сентября. Начало в 19:00 по киевскому времени.