Суркис рассказал, почему Леоненко не играл в Динамо при Лобановском

"Ни одному тренеру Динамо я никогда не говорил, кого ставить в состав. Я никогда не выбирал футболистов на трансферы. Есть тренеры, которые давно распрощались с Динамо.

Например, Йожеф Сабо. Спросите у него, привез я в Динамо хоть одного футболиста без его на то согласия. Такой же вопрос можно задать любому из бывших тренеров Динамо. Все всегда было согласовано с главным тренером. Причин тому, почему тот или иной новичок не играет, находится затем миллион.

Например, Леоненко не играл при Лобановском по одной простой причине. Не потому, что он был слабее Шевченко и Реброва. Нет. Он не играл по той простой причине, что много разговаривал.

А Валерий Васильевич хотел, чтобы на поле все игроки безупречно выполняли то, что требует от них современный футбол", – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua.