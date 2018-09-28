В составе Манчестер Юнайтед усиливается раскол между футболистами

На этот раз раскол произошел между футболистами после конфликта главного тренера Жозе Моуринью с полузащитником Полем Погба.

Отмечается, что сторону футболиста в команде занимают хавбек Антони Марсьяль и защитник Эрик Байи. Отмечается, что полузащитник Андреас Перейра, недовольный своим игровым временем в составе клуба, также входит в число поддерживающих Погба.

Другие игроки, в числе которых Эшли Янг, Неманья Матич дистанцировались от 25-летнего француза. Ромелу Лукаку также охладил свои отношения с Погба, футболисты остаются в хороших отношениях друг с другом, но не так близки, как раньше.

Напомним, что французский полузащитник "Ман Юнайтед" Поль Погба и португальский наставник Жозе Моуриньо опять поссорились. Словесная перепалка произошла на тренировке.